مايك بومبيو: شراء تركيا صواريخ روسية يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية

قال موقع "العربية" أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن "شراء تركيا لمنظومة S400 الروسية يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية".وقالت الخارجية الأميركية إن "بومبيو بحث هذا الأسبوع مع نظيره التركي، العقوبات بسبب الصواريخ الروسية".وكانت الولايات المتحدة فرضت، الاثنين الماضي، عقوبات على تركيا حليفة الناتو، لشرائها نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع حظرًا على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB). كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.