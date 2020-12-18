رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مايك بومبيو: شراء تركيا صواريخ روسية يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
بومبيو
بومبيو
هدير سند
طباعة
قال موقع "العربية" أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن "شراء تركيا لمنظومة S400 الروسية يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية".

وقالت الخارجية الأميركية إن "بومبيو بحث هذا الأسبوع مع نظيره التركي، العقوبات بسبب الصواريخ الروسية".

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الاثنين الماضي، عقوبات على تركيا حليفة الناتو، لشرائها نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.

وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع حظرًا على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB). كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.

موضوعات متعلقة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

«الصحة»: 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

3 شواهد تدين ربيع ياسين في أزمة منتخب الشباب

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 وخطوات الحصول على كود الطالب

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواد غذائية لتعزيز المناعة وتخفيض الوزن

العثور على حفرية أقدم ثعبان عاش فى أوروبا قبل 47 مليون سنة بألمانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-12-2020

بطل أفلام «سيد الخواتم» مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك