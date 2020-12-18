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عالم

مقتل شخصين إثر مرور إعصار قوى فوق فيجى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:04 ص
إعصار
إعصار
وكالات
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لقى شخصان حتفهما وتعرضت منازل للتدمير وأجلي أكثر من 23 ألف شخص بعد أن مر إعصار ياسا القوي اليوم الجمعة فوق فيجي حسبما أفادت وكالة انباء "تاس".

وأفادت مديرة المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، فاسيتي سوكو، بأنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في الوقت الذي عبر فيه الإعصار وهو من الفئة الخامسة فوق الجزر، حسبما ذكرت إذاعة فيجي اليوم الجمعة.

ويعتبر إعصار ياسا أحد أقوى العواصف التي ضربت فيجي على الإطلاق حيث بلغت سرعة الرياح 345 كيلومترًا في الساعة وتسبب في فيضانات في أجزاء كثيرة من جزر البلاد.

وعقب مرور الإعصار فوق الجزر الرئيسية بعد ظهر اليوم الجمعة، انخفضت قوته إلى الفئة الثالثة تصاحبه رياح بلغت سرعتها 220 كيلو متر في الساعة.

وخلف وراءه أثار من الدمار حيث تعرضت العديد من المنازل للتدمير وسويت المحاصيل بالأرض.

وقال رئيس الوزراء فرانك باينيماراما إن العاصفة كانت أحد أعراض "حالة الطوارئ المناخية".

وأضاف "أنه في نفس اليوم من عام 2012، كانت فيجي تعاني من إعصار إيفان".

وكتب باينيماراما عبر صفحته على موقع تويتر يوم الخميس "منذ ذلك الحين، شهدت البلاد 12 إعصارا آخرين - اثنان منها (وينستون وياسا) يتنافسان فيما بينهما حاليا على لقب أقوى عاصفة في التاريخ في نصفنا من الكرة الأرضية ".

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