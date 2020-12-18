رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ناسا بصدد تصميم محرك نووى لتحقيق الرحلات إلى القمر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
تصميم محرك نووى
تصميم محرك نووى
وكالان
طباعة
تنوي الولايات المتحدة البدء في تصميم محرك فضائي يعمل بالوقود النووي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء ذلك في "استراتيجية تطوير الطاقة النووية الفضائية" التي أقرها الأربعاء 16 ديسمبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في الوثيقة الاستراتيجية التي أقرها دونالد ترامب أن إمكانية استخدام الأنظمة الفضائية العاملة بمحركات نووية تعد أمرًا في غاية الأهمية لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة وزعامتها الاستراتيجية في الفضاء الكوني.

والمقصود بالأمر هو أنظمة توليد الطاقة القائمة على النظائر النووية المشعة والمفاعلات النووية المستخدمة لتحريك المركبات الفضائية في بيئة تفتقر إلى طاقة شمسية وكيميائية، ومن شأنها تقصير الوقت اللازم لتحليق المركبات المأهولة وغير المأهولة إلى القمر وكواكب أخرى.

وجاء في الوثيقة أن تلك الاستراتيجية تحتاج إليها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ المهام العلمية والتجارية وكذلك تحقيق أهداف الاستطلاع والأمن القومي.

وتشير الآستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تخصيب اليورانيوم الصالح لاستخدامه على سطح القمر وكواكب أخرى وكذلك في المحركات النووية الكهربائية والحرارية التي ستلبي مستقبلا حاجات وزارة الدفاع ووكالة ناسا الأمريكية.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات بشركات البترول

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواد غذائية لتعزيز المناعة وتخفيض الوزن

العثور على حفرية أقدم ثعبان عاش فى أوروبا قبل 47 مليون سنة بألمانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-12-2020

بطل أفلام «سيد الخواتم» مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك