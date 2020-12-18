رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالات حكومية أمريكية تعرضت لخطر الاختراق من قبل قراصنة منذ مارس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:17 ص
قراصنة
قراصنة
وكالات
طباعة
أكدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الوكالات الحكومية الأمريكية وكيانات البنية التحتية الحيوية تعرضت لخطر الاختراق من قبل قراصنة منذ "مارس الماضي على الأقل".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوكالة الأمنية الأمريكية في بيان صدر بعد أربعة أيام من إصدارها أوامر للوكالات الحكومية بفصل أجهزتها عن برنامج "سولارويندز"، الذي يُعتقد أنه تعرض لخطر الإختراق، إن القراصنة "أظهروا صبرًا وأمنًا عملياتيًا وحرفية معقدة في هذه الاختراقات".

وتستخدم العديد من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة في أمريكا برنامج "سولارويندز". ولا يزال المحققون يعملون للتحقق من مدى الاختراق وما هي المعلومات التي تم اختراقها.

وتم الإعلان لأول مرة عن الاختراق من قبل شركة "فايرأي" الأمريكية للأمن السيبراني، والتي أبلغت وكالات الاستخبارات الأمريكية عن حدوث خرق أمني كبير يبدو أنه من تنفيذ جهة حكومية واستهدف "عملاء حكوميين".

ويعتقد خبراء الأمن على نطاق واسع أن متسللين مدعومين من روسيا كانوا وراء عمليات القرصنة هذه.

ونفت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان على فيسبوك صدر يوم الأحد الماضي، تورط موسكو في الاختراق، بحجة أن "روسيا لا تقوم بعمليات هجومية في المجال السيبراني".

وأكدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء أنها تلقت إحاطة بشأن الاختراق من وكالات استخباراتية أمريكية.

وقال رئيس اللجنة آدم شيف، عضو الكونجرس، في بيان: "إن خطورة هذا الهجوم تظهر أنه لا يزال أمامنا عمل كبير وعاجل للدفاع عن معلوماتنا وشبكاتنا المهمة، وعلينا أن نتحرك أسرع مما يفعله خصومنا للتكيف مع هذا".

موضوعات متعلقة

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021 وخطوات الحصول على كود الطالب

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات بشركات البترول

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

«الصحة»: 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواد غذائية لتعزيز المناعة وتخفيض الوزن

العثور على حفرية أقدم ثعبان عاش فى أوروبا قبل 47 مليون سنة بألمانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-12-2020

بطل أفلام «سيد الخواتم» مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك