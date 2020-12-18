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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابة نائب ألمانى معارض لوضع القناع بفيروس كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:11 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن نائبًا من حزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرّف كان قد أثار جدلًا لوضعه قناعًا مليئًا بالثقوب خلال جلسة للبرلمان، نُقل الى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" وفق أطبائه فإن النائب توماس شيتز البالغ 53 عامًا "من المتوقّع أن يتماثل للشفاء في وقت سريع"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الالمانية.

وتعرض شيتز في نوفمبر للتهديد بفرض غرامة عليه من قبل نائبة رئيس البرلمان كلوديا روث عندما اعتلى المنصة في البوندستاغ واضعًا قناعًا مليئا بالثقوب.

وقدّمت له روث قناعا آخر بدلا من قناعه الشبيه بشبكة، لكنّ شيتز عارض ذلك ووصفه بأنّه "كمامة للحيوانات".

وكان حزب البديل في الأشهر الأخيرة معارضًا صريحًا لإجراءات مكافحة كوفيد-19 التي فرضتها حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

واتهم الرئيس المشارك للحزب ألكسندر غولاند الحكومة بممارسة "دكتاتورية كورونا"، في حين شارك بعض نواب الحزب في تظاهرات احتجاجًا على الإجراءات.

وعلى الصعيد الوطني، فإنّ المناطق التي حصد فيها حزب البديل من أجل ألمانيا معظم الأصوات في الانتخابات الأخيرة سجّلت أعلى معدّلات بالاصابات بالفيروس.

كما أفادت وسائل إعلام ألمانية أن هارالد هاينتش عضو مجلس مدينة بوهلين عن حزب البديل في ساكسونيا قد توفي بسبب الفيروس، وكان قبل ذلك قد تظاهر في برلين ضد إجراءات الإغلاق.

وفرضت ألمانيا إغلاقا جزئيًا اعتبارًا من الأربعاء، مع إغلاق المتاجر والمدارس غير الأساسية على أمل كبح الإصابات بفيروس كورونا.

وسجّل أكبر اقتصاد في أوروبا الخميس رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات الجديدة اليومية تجاوز حاجز الـ30 ألف إصابة.

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