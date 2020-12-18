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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

قيود جديدة فى أستراليا بسبب تفشى كورونا فى سيدنى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:05 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أدى تفشي فيروس كورونا في جزء من مدينة سيدني الأسترالية إلى إعادة بعض القيود على الحدود بين الولايات الاسترالية، كما أثار مخاوف من عودة حظر السفر عبر البلاد في عيد الميلاد، وذلك بعد أن تمكن الأستراليون إلى حد كبير خلال الفترة الماضية من السفر بحرية داخل البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تم اكتشاف تفش جديد لكورونا في منطقة الشواطئ الشمالية بسيدني.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان للصحفيين اليوم الجمعة إن 28 حالة ظهرت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة الصحة في نيو ساوث ويلز، الدكتورة كيري شانت، للصحفيين إن مصدر تفشي المرض هو سلالة من الفيروس جاءت من الخارج، على الأرجح من الولايات المتحدة.

وقالت بريجيكليان للصحفيين صباح اليوم "لم نتوصل بعد إلى كيفية انتقالها من المصدر الدولي إلى البلاد، سواء كان ذلك من خلال الحجر الصحي أو مصادر أخرى. هذا هو التحدي الحقيقي لخبرائنا في مجال الجينات في الوقت الحالي".

وتشكلت طوابير طويلة أمام مراكز الفحوصات مع انتشار أنباء حول تفشي المرض.

وقالت رئيسة الوزراء إنها لن تلتزم بقيود جديدة بعد لكنها حذرت من أن الوضع قد يتغير إذا لم تتم السيطرة على تفشي المرض.

وأوصت ثلاث ولايات أسترالية أخرى بأن يخضع أي شخص زار الأماكن التي شهدت اصابات في سيدني للفحص والعزل لمدة أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت ولاية ويسترن أستراليا إنه يجب فحص أي وافد من نيو ساوث ويلز وخضوعه للعزل الذاتي لمدة أسبوعين، كما منعت تسمانيا أي شخص من شواطئ سيدني الشمالية من دخول الولاية.

وسجلت أستراليا الحد الأدنى من الحالات على مدار الأسابيع الستة الماضية بعد أن مرت بشهور من الإغلاق الصارم والحجر الصحي لجميع الوافدين الدوليين.

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