رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلن اختراق بيانات مخزون الأسلحة النووية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
اختراق بيانات
اختراق بيانات
أ ش أ
طباعة
أعلن مسئولون أمريكيون أن عددا من الوكالات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، منها ما له صلة بمخزون الأسلحة النووية، قد تم اختراقها في إطار حملة هجومية واسعة لمجموعة قراصنة تمكنت من النفاذ الإلكتروني على أكثر من عشر وكالات فيدرالية أمريكية.

وقالت شايلين هاينيز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية،في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن شبكات الأعمال الخاص بإدارة الأمن النووي الوطني تأثرت بالاختراق الذي تعرضت إحدى برمجيات شركة (سولار ويندز) الأمريكية التي تشرف على بنية الشبكات في الحكومة والشركات الخاصة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الرد على هذا الحادث الإلكتروني بالتنسيق مع الشركاء في الحكومة الفيدرالية والشركات، وأن تحقيقا يجري بالتزامن مع مساعي مواجهة ذلك الهجوم وتطويق آثاره وعزل الأجهزة المخترقة، لافتة إلى أن الحادث لم يؤد إلى الإضرار بالأعمال الرئيسية للإدارة الوطنية للأمن النووي.

وكانت عدة وكالات وإدارات حكومية أفادت بتعرضها لاختراقات استهدفت شبكاتها الإلكترونية، من بينها المفوضية الفيدرالية لتنظيم الطاقة إضافة إلى عدد من المعامل الوطنية وبعض إدارات وزارة النقل، حيث تتوجه أصابع الاتهام الأمريكية في هذا الهجوم إلى قراصنة روس.

موضوعات متعلقة

3 شواهد تدين ربيع ياسين في أزمة منتخب الشباب

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات بشركات البترول

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

أبو ريدة يخطط لمفاجأة فى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

بعد فوزه بأيام.. وفاة مفاجئة لابنة عضو مجلس نواب بكفرالشيخ

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواد غذائية لتعزيز المناعة وتخفيض الوزن

العثور على حفرية أقدم ثعبان عاش فى أوروبا قبل 47 مليون سنة بألمانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18-12-2020

بطل أفلام «سيد الخواتم» مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك