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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلان عن تشكيل لجنة قانونية لملتقى الحوار السياسى الليبى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
الحوار السياسى الليبى
الحوار السياسى الليبى
وكالات
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أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز،عن التوصل إلى تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء ذلك أثناء اجتماع عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي، جرى خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأطلعت وليامز المشاركين في الحوار على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في 14 و15 ديسمبر في جنيف.

وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الاصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من أجل توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأدانت وليامز ما وصفته "الحملات الخطيرة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات قالت إنها "مضللة وخاطئة".

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة القانونية التي ستوكل لها مهمة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية خلال الأيام المقبلة.

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