السيطرة على حريق فى مصنع كرتون بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى أحد مصانع الكرتون بمنطقة بهتيم بحي شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية.واشتعل الحريق داخل جراج المصنع الكائن بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبى "الرافعى سابقا".وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، والتي بدورها سيطرت على الحريق ومنعت امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون ببهتيم، على مساحة 200 متر، بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبى "الرافعى سابقا".