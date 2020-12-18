«تويتر» يعتزم حماية حسابات الأشخاص المتوفين

أعلنت شركة "تويتر" أنها تعتزم حماية حسابات الأشخاص الذين توفوا، إضافة إلى وضع إشارات خاصة على حسابات تابعة لبرامج آلية "البوت"، وليس للأشخاص الحقيقيين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضحت الشركة أنها ستنشئ نوعا من "الحسابات التذكارية" لحماية حسابات الأشخاص الذي توفوا.كما أشارت "تويتر" إلى أن وجود حسابات "البوت" قد يؤدي إلى بعض الالتباس، ومن الضروري التفريق بين حسابات الأشخاص والبوتات، ولذلك سيتم وضع إشارات خاصة عليها.ومع ذلك اعترفت "تويتر" بأن روبوتات البوت تعتبر أداة مهمة للمعلومات.