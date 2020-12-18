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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خبراء الغذاء والدواء الأمريكية يوصون بالموافقة على لقاح موديرنا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أوصت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن "20 باحثًا في المجال الطبي صوتوا لصالح استخدام اللقاح فيما امتنع خبير واحد عن التصويت".

ويعطي القرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية القدرة على منح الموافقة قريبًا على اللقاح في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع اتخاذه في وقت مبكر يوم الجمعة.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أنه "إذا تمت الموافقة بسرعة، فقد يبدأ لقاح موديرنا في الوصول إلى الولايات في وقت مبكر من يوم الاثنين".

ووعدت الشركة سابقا، بتقديم 50 مليون جرعة من اللقاحات في ديسمبر الجاري، مما سيمكن من تطعيم 25 مليون شخص، حيث يحتاج كل شخص إلى حقنتين للتطعيم.

ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في السابق على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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