إيطاليا تتجه نحو إعلان مناطق حظر حمراء خلال أيام الأعياد

أكد ماتيو ماوري نائب وزير الداخلية الإيطالي، أن حكومة بلاده تسير نحو إعلان مناطق حظر حمراء أيام العطل وما قبلها أيضا، حتى الثالث من يناير المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء"آكي الإيطالية" قال ماوري: "الشيء الأكثر ترجيحا هو إجراء عمليات إغلاق متسقة للغاية، على غرار المناطق الحمراء، في بعض الأيام، مثل فترة ما قبل العطلات والأعياد في مرحلة أعياد الميلاد".وأشار ماوري، إلى أنه "بالتالي، سيشمل ما سلف ذكره الأيام من 24 ديسمبر وحتى الـ3 من يناير من عام 2021".وأوضح المسؤول الإيطالي، أن "هذه هي فكرتنا في هذه اللحظة، وبحلول نهاية اليوم، علينا أن نقرر لنعطي يقينًا للجميع بهذا الشأن".وسجلت إيطاليا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 1.9 مليون حالة، بالإضافة إلى أكثر من 67 ألف حالة وفاة بالفيروس.