بطل أفلام «سيد الخواتم» مبتهج بعد تلقيه لقاح كورونا

قال الممثل البريطاني، إيان مكيلان، الذي لعب دور الساحر في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" إنه شعر بالبهجة بعد حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مكيلان: "إنه يوم مميز جدا، أشعر بالبهجة، لن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر أنني محظوظ جدا لأنني تلقيته".ومن أشهر أدوار إيان مكيلان على شاشة السينما تجسيده لدور الساحر "غاندالف" في سلسلة الأفلام الخيالية Lord of the Rings ودور الشرير "ماغنيتو" في أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".