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عالم

إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 73.57 مليون حالة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر الإحصائياء الأخيرة أن أكثر من 73.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و653 ألفا و614 حالة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت في المراتب العشر الأولى للبلدان التي سجلت أكبر عدد من الإصابات كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.

في المقابل، سجل العراق والمغرب والسعودية والأردن والإمارات أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في العالم العربي.

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