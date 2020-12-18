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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات حفظ السلام الروسية تسلم جثث 9 عسكريين أرمن لقوات قره باغ

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:40 ص
قره باغ
قره باغ
وكالات
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أعلن جيش "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها أن قوات حفظ السلام الروسية سلمته جثث 9 عسكريين أرمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أشار المكتب الصحفي لجيش "قره باغ" إلى أن الجثث تم العثور عليها في منطقة غادروت بالقرب من بلدتي خين تاغر وختسابرد، وأن ملابسات مقتل هؤلاء الجنود لا تزال مجهولة.

وشهدت هذه المنطقة انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية يوم 11 ديسمبر، حيث تبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني الاتهامات بالهجوم. وتمكنت قوات حفظ السلام الروسية من السيطرة على الموقف ومنع وقوع تصعيد.

كما ذكرت وزارة الدفاع في "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها في وقت سابق، أنه تم فقدان 73 عسكريا أرمنيا بالقرب من بلدتي خين تاغر وختسابرد.

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