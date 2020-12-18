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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 72 وفاة جديدة بكورونا فى موسكو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:11 ص
كورونا فى موسكو
كورونا فى موسكو
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن العاصمة الروسية سجلت 72 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10243 شخصًا.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف يوم الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، حيث توفي 76 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 715 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 551 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و763 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 49 ألف حالة حتى يوم الخميس.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد، وبحلول 15 ديسمبر شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، يوم الأربعاء، أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية خضعوا للتطعيم باللقاح.

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