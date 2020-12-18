رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

شهدت قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، أمس الخميس، إشادة كبيرة من رموز فى المجال الفنى والإعلامى، للعرض المسرحى "لحظة حب" من بينهم المخرج محمد الشال، والفنان شريف خيرالله، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والإعلامية منى يحيى.وأعرب ضيوف العرض عن إعجابهم بفكرته وأداء أبطاله وكافة عناصره من ديكور وإضاءة وعزف موسيقى وإخراج، وأكدوا حرصهم على مشاهدته مرة أخرى فى الأيام القادمة، ووجهوا الشكر لكل من ساهم فى خروج هذا العمل المسرحى المتميز إلى النور.وجاء العرض ضمن برنامج فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ويحظى العرض يوميا بتوافد الجمهور من مختلف الأعمار لمشاهدته، وهو عرض رومانسى، يناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية."لحظة حب" تأليف محمد الصواف، إخراج ياسر صادق، البطولة للفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، راقصين ميدو ولميس، غناء مؤمن خليل ونانسي، عزف فلوت مي فؤاد، وعزف تشيلو عمرو صبحي، مدير الإنتاح أمل حبيب، مدير القاعة الفنان وليد طموم.