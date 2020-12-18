إصابة كبير مستشارى فريق بايدن بكورونا

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن إصابة كبير المستشارين في فريقه الانتقالي إلى البيت الأبيض بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أشار بيان صدر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بـ(كوفيد - 19)".وأكد البيان أن "ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة".