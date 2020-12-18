الكويت ترحب بقرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

رحبت وزارة الخارجية الكويتية بقرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وأعربت الخارجية الكويتية - في بيان صحفي - عن خالص تهانيها للسودان، حكومة وشعبًا بهذا القرار، متمنية أن يسهم في دعم أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.وشددت على استمرار دعم الكويت للسودان في سعيه لتحقيق المزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.