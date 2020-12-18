عزف نادر يجمع فرقاء السياسة بالكونجرس (فيديو)

اجتذب السناتور الجمهوري من ولاية تينيسي، لامار ألكسندر، وزميله الديمقراطي تيم كين من فيرجينيا، حشدا من المشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، للاستمتاع بعزفهما ترانيم عيد الميلاد على آلتي البيانو والهارمونيكا، في ردهة مبنى "هارت".ورغم الملفات الكبيرة العالقة في الكونجرس الأمريكي، والمداولات الحثيثة بين مشرعي الحزبين، فقد بدأ السناتور ألكسندر، البالغ من العمر 80 عاما، والذي سيتقاعد بمجرد انتهاء فترة ولايته في يناير، بعزف مقطوعات موسيقية خاصة بعيد الميلاد على البيانو، قبل أن ينضم إليه زميله الديمقراطي كين، مع الهارمونيكا، ليعزفا معا في تناغم واضح.وجاءت اللحظة، التي جمعت الجمهوريين والديمقراطيين، بعد شهور من التفاوض بين الطرفين على حزمة إغاثة في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي قال قادة الكونجرس إنهم على وشك تحقيقها.ومن المقرر أن تنفض أعمال الكونجرس الجمعة، لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ألمح إلى أن أعضاء الكونجرس قد لا يغادرون لقضاء عطلة عيد الميلاد، حتى يتم الاتفاق على حزمة إغاثة، حيث تضطر العديد من الشركات الصغيرة إلى الإغلاق أو اتباع إرشادات أكثر صرامة، مع اتساع تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد.وقد توافق المشرعون على حزمة إغاثة بقيمة 900 مليار دولار تقريبًا، بعدما خفض الديمقراطيون مطالبهم، ووافق الجمهوريون على تقديم أكثر مما أرادوا الموافقة عليه في الأصل، لكن التصويت عليها في مجلسي الكونجرس قد لا يتم قبل عطلة نهاية الأسبوع.ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة شيكات تحفيزية للأميركيين، إلى جانب 325 مليار دولار مخصصة لإغاثة الشركات الصغيرة، بما في ذلك 257 مليار دولار لبرنامج حماية شيكات الرواتب.