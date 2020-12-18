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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والأنظار تتجه نحو التحفيز الحكومى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على مستويات قياسية مرتفعة، مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال إقرار تحفيز اقتصادي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 0.49 % ليغلق على 30301.79 نقطة، في حين زاد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.57 % مسجلا 3722.43 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 0.84 % إلى 12764 نقطة.

ويقترب قادة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الاتفاق على حزمة مساعدة جديدة لمواجهة الأزمة التي أودت بحياة نحو 309 آلاف أمريكي وأفقدت الملايين وظائفهم.

ويرى مستثمرون كثيرون أن "سن إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بات وشيكا بعد بيانات أظهرت ارتفاعًا لم يكن متوقعا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي".

وتأثرت السوق أيضا بالتطورات على جبهة اللقاح، إذ تنتظر شركة "مودرنا" الموافقة الأمريكية على استخدام ما سيصبح ثاني لقاح معتمد في الولايات المتحدة للوقاية من "كوفيد- 19".

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