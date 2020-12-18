حريق يقضى على 16 ألف دجاجة فى التشيك بالقرب من الحدود الألمانية

ذكرت إدارة الإطفاء التشيكية أن نحو 16 ألف دجاجة نفقت جراء حريق هائل شب في مزرعة دواجن بالقرب من بلدة تشوموتوف الحدودية مع ألمانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وحسب الإدارة، استغرق رجال الإطفاء أكثر من 4 ساعات لإخماد الحريق، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا لمعرفة أسباب الحريق.وأشارت التقديرات المبدئية إلى أن خسائر الحريق وصلت إلى أكثر من 120 ألف دولار.