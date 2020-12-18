«فيفا» يعلن اسم أفضل مدرب رجال لعام 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل 2020 في مدينة زيوريخ السويسرية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أحرز الجائزة الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، متفوقا على مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.ويأتي تتويج كلوب بالجائزة المرموقة بعد قيادته ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الغائب عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما.