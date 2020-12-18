فوز روما على تورينو 3-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

واصل فريق روما عروضه القوية، وحقق فوزا كبيرا على ضيفه تورينو، بنتيجة "3-1" في مباراة الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.وأنهى فريق العاصمة الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 27، وجوردان فيرتو في الدقيقة الـ 43 من علامة الجزاء.وسجل لورينزو بيليجريني ثالث أهداف الجيالوروسي في الدقيقة 68، قبل أن يقلص أندريا بيلوتي الفارق لتورينو بهدف في الدقيقة الـ 73 من عمر المواجهة.بهذه النتيجة، رفع فريق الذئاب رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الثالث، وبقي تورينو برصيد 6 نقاط في المركز التاسع عشر.