فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 13 ألفا و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن ما أعلنت عنه فلوريدا اليوم يُعد العدد الأكبر من حيث عدد حالات الإصابة اليومية منذ يوم 16 يوليو الماضي، حينما جرى تسجيل 13 ألفا و965 حالة.يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في ولاية فلوريدا يبلغ مليونا و168 ألفا و483.