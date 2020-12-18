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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: تطعيم جميع المواطنين ضد كورونا بحلول سبتمبر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:56 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، أن البلاد سيكون لديها جرعات كافية العام المقبل لتطعيم كل كندي بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك وسط ارتباك حول المعلومات التي جرى إصدارها للصحفيين الأسبوع الماضي حول الجداول الزمنية للتطعيم.

وأشارت بعض الوثائق الفيدرالية التي تم توزيعها في إحاطة حول فيروس كورونا، الأربعاء الماضي، إلى أن حملة التلقيح ستكتمل بحلول "نهاية عام 2021"، بينما أشارت مواد أخرى إلى موعد أكثر تفاؤلا في سبتمبر.

وطرح رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، فشهر سبتمبر 2021 كموعد لتلقيح "غالبية" الكنديين.

وقدم الدكتور هوارد نجو، نائب رئيس الصحة العامة الكندي، تقديرا مختلفا، قائلا إن نهاية ديسمبر 2021 ستكون أكثر ترجيحا.

وتقول وكالة الصحة العامة إنها تعتقد أن إمدادات اللقاح في كندا ستكون كافية للسماح لجميع الكنديين الراغبين في التطعيم بالحصول على لقاحاتهم بحلول نهاية سبتمبر.

وقال متحدث باسم الوكالة: "بناء على البيانات الحالية، بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2021، تتوقع كندا وجود عدد كاف من الجرعات لتكون قادرة على تقديم التطعيم لكل كندي".

ووقعت كندا اتفاقيات شراء مع سبع شركات أدوية مختلفة لما يصل إلى 418 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة قيد التطوير - وهي بوليصة تأمين ضد احتمال أن بعض اللقاحات قيد التطوير أثبتت عدم فعاليتها في التجارب السريرية. كما يمكن التبرع ببعض الإمدادات إلى البلدان النامية.

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