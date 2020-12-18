مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد يونايتد 3-2 فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بنتيجة 3-2 على أرضية ملعب " برامول لين" في ختام مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة " 5 "، بينما تمكن مان يونايتد من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة " 26".وفي الدقيقة "33" سجل مان يونايتد هدفا ثانيا عن طريق أنتوني مارسيال، ثم أضاف الشياطين الحمر هدف ثالث عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة "51".وتمكن شيفيلد أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة "87"، لينتهي اللقاء 3-2.ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الإنتصار الى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.