مالك دنقلا: تأثير قطاع المقاولات بجائحة كورونا ثلاثى الأبعاد

قال الدكتور مالك على دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنه في ضوء جائحة كورونا ليس من المستغرب أن صناعة البناء لن تُستثنى من التأثيرات المحتملة للجائحة في مجال العمالة والتأثير المحتمل على قطاع المقاولات هو تأثير ثلاثي الأبعاد نقص محتمل في العمالة؛صعوبة شراء بعض مواد البناء واضطرابات سلسلة التوريد، وانكماش مالي عام من المحتمل أن تفرض كل هذه العوامل ضغوطًا مالية لا داعي لها على المقاولين ومحترفي التصميم والمالكين على حد سواء.وأوضح «مالك دنقلا» فى تصريحات لـ«الدستور» أن قضايا العمالة في صناعة البناء قبل تفشي المرض، كانت الصناعة قد ابتليت بالفعل بعمالة ماهرة مسنة ومتضائلة باستمرار، يمكن أن يؤدي احتمال بقاء العمال المهرة في المنزل لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر إلى تعزيز تأثيرات نقص العمالة الحالية بشكل كبير.يمكن أن تؤدي هذه القوة العاملة المحدودة إلى مشاكل في الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع، ما يضع مزيدًا من الضغوط المالية على أعمال المقاول أو المقاول من الباطن.وأضاف أن وجود مجموعة صغيرة من العمال المهرة ومن المحتمل تناقصهم يثير أيضًا مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة في البلدان التي توجد فيها متطلبات ترخيص محددة للمهن المتخصصة، يكون من الصعب استبدال المهن الذين لا يستطيعون الوصول إلى مواقع العمل أو تولي وظائف جديدة في سوق العمل الإنشائي المشدود بالفعل، سيكون لأي اضطراب إضافي وواسع النطاق تأثير كبير.واستعرض «دنقلا» سلسلة توريد صناعة قطاع المقاولات وقضايا مواد البناء ونقص العمالة والأعباء المالية الناجمة عن الفيروس، تواجه صناعة البناء في الولايات المتحدة عقبة أخرى محتملة تتمثل في صعوبات شراء بعض مواد البناء وتعطيل سلسلة التوريد. لا تزال الصين متقدمة على كل دولة أخرى في إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. نتيجة لذلك، أغلق العديد من المصانع والموردين في الصين أو فرضوا قيودًا حكومية على الأماكن التي يمكن للمواطنين التنقل فيها لفترات طويلة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.