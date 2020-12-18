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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:38 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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أستقر سعر الدرهم الأماراتي في أسواق المال المحلية اليوم الجمعة 18-12-2020، حسبما أفادت البنوك المصرية العاملة.

علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الأماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الأماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 18-12-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ في بنك عوده 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الأماراتي في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وحقق سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

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