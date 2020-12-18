ابن يتعدى على أمه بمعاونة زوجته وصديقه فى كفر الزيات

تجرد ابن من مشاعر الإنسانية وتعدى علي والدته من مدينة كفر الزيات بالغربية، بمساعدة زوجته وصديقه وأحدثوا بها إصابات بالغة وكدمات بالوجه والجسم.وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود محضر من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، يحمل رقم 2 أحوال، بوصول "هدى.ا.م " 57 سنة، ربة منزل مقيمة بكفر الزيات، مصابة بكدمات فى الوجه وتورم أسفل العين، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن المجني عليها كانت تعمل ممرضة سابقًا وقام نجلها "محمد.ا.ع " بالتعدي عليها بالضرب بالاشتراك مع زوجته وصديقه لخلافات مالية مع والدته ويواصل رجال المباحث مطاردة المتهم للقبض عليه لإحالته للنيابة العامة.وكانت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت واقعة مؤسفة بعد أن أقدم مشرف أمن بمستشفى كفر الزيات العام، على التعدى على والدته بالضرب بمعاونة زوجته وصديقه، بعد رفضها إعطائه مبلغ مالى من قرض تحصلت عليه مؤخرًا، وتم نقل المجنى عليها للمستشفى وفر المتهم هاربًا.