رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ابن يتعدى على أمه بمعاونة زوجته وصديقه فى كفر الزيات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
ابن يتعدى على أمه
ابن يتعدى على أمه
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تجرد ابن من مشاعر الإنسانية وتعدى علي والدته من مدينة كفر الزيات بالغربية، بمساعدة زوجته وصديقه وأحدثوا بها إصابات بالغة وكدمات بالوجه والجسم.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود محضر من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، يحمل رقم 2 أحوال، بوصول "هدى.ا.م " 57 سنة، ربة منزل مقيمة بكفر الزيات، مصابة بكدمات فى الوجه وتورم أسفل العين، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن المجني عليها كانت تعمل ممرضة سابقًا وقام نجلها "محمد.ا.ع " بالتعدي عليها بالضرب بالاشتراك مع زوجته وصديقه لخلافات مالية مع والدته ويواصل رجال المباحث مطاردة المتهم للقبض عليه لإحالته للنيابة العامة.

وكانت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت واقعة مؤسفة بعد أن أقدم مشرف أمن بمستشفى كفر الزيات العام، على التعدى على والدته بالضرب بمعاونة زوجته وصديقه، بعد رفضها إعطائه مبلغ مالى من قرض تحصلت عليه مؤخرًا، وتم نقل المجنى عليها للمستشفى وفر المتهم هاربًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

«فيفا» يعلن اسم أفضل مدرب رجال لعام 2020

فوز روما على تورينو 3-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد يونايتد 3-2 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رموز من الفن والإعلام يشيدون بعرض «لحظة حب»

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك