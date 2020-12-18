أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18-12-2020

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ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أسواق الذهب العالمية في عام 2021 المقبل، نوعًا من إجراءات التحفيز الضخمة من قبل بنوك مركزية في أنحاء العالم والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة ضمن إجراءات دعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل، وارتفع الذهب 12 % منذ بداية العام.وتشير توقعات المحللين للعام الجديد إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.