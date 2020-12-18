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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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تواصل أسعار الذهب في مصر، استقرارها اليوم الجمعة 18-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا ملحوظ حيث بلغ سعر جرام الذهب 823 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 18-12-2020


- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 705 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 823 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 940 جنيهًا.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

وعلي المستوي العالمي، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، إن "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".

وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".

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ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أسواق الذهب العالمية في عام 2021 المقبل، نوعًا من إجراءات التحفيز الضخمة من قبل بنوك مركزية في أنحاء العالم والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة ضمن إجراءات دعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل، وارتفع الذهب 12 % منذ بداية العام.

وتشير توقعات المحللين للعام الجديد إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

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