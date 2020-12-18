تكريم إلهام شاهين فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح التجربة الأولى في دورته الخامسة، برئاسة أشرف ذكي، نقيب الممثلين، تكريم الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وذلك في ختام المهرجان الذي يقام يوم الثلاثاء القادم 22 ديسمبر، على خشبه مسرح النهار، في تمام الساعة السابعة مساءً.ومن المقرر أن يعرض حفل الختام فيلمًا تسجيليًا عن مشوار الفنانة إلهام شاهين من إعداد مي سكرية واخراج روماني خيري.يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج المسرحي سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان منة بدر تيسير.وتتكون لجنة التحكيم من عضوية المخرج أحمد خالد أمين، وإبراهيم فخر، وسلمى غريب، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وأحمد تمام والفنان أحمد صيام وأحمد منيب.