«الصحة»: 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

بيان وزارة الصحة عن إصابات فيروس كورونا فى مصر اليوم الخميس 17-12-2020





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https:apple.co3gURgYJ الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 105919 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 548 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 25 حالة وفاة pic.twitter.com/TP0rX4jPUM — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 17, 2020 وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة ايفونhttps:apple.co3gURgYJ

وأوضح الوزارة، أنه تم تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 123701 حالة من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة.