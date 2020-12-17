الجيش الكويتي يدشن طائرات كاراكال الفرنسية في قواعده الجوية

دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق خالد صالح الصباح وصول الدفعة الأولى من طائرات (كاراكال) الفرنسية الصنع في قاعدة علي السالم الجوية.وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أن من مهام هذه الطائرة مساندة القوات البرية والبحرية والقيام بعمليات الإنزال والتدخل السريع والبحث والانقاذ والاخلاء الفوري ونقل كبار الشخصيات ونقل الإغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة.وذكرت الدفاع الكويتية إن الدفعة الأولى تشمل تسليم طائرتين "كاراكال" من أصل 30 طائرة تعاقدت عليها مع فرنسا.