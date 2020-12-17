إطلالة جذابة لسيرينا ويليامز على مجلة Fast Company

لفتت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، الأنظار بإطلالة جذابة خلال جلسة تصوير لها على مجلة Fast Company، فى عدد شهر ديسمبر الجاري.وأطلت سيرينا ويليامز بجامبسوت أسود اللون، مع حزام أنيق عند منكقو الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء أحمر اللون، وساعة فضية لامعة، وصففت شعرها الأشقر بتصفيفة "الكيرلي" وجعلته منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.وتشتهر سيرينا ويليامز، بكونها أشهر لاعبة تنس الأعلى أجرا فى عالم الرياضة مدفوعة الأجر على مدى السنوات الأربع الماضية، أذ يبلغ أجرها فى مجال التنس ما بين 18 مليون دولار إلى 29 مليون، وعادة ما تتصدر سيرينا ويليامز، المراكز لأولى في قائمة "فوربس" للسيدات منذ عام 1990.وبجانب لعبة التنس، خاضت سيرينا وليامز تجربتها الأولى فى الأمومة، العام الماضي، حيث ولدت طفلتها ألكسيس، وقالت ويليامز عن تجربتها هذه، لمجلة "جلامور": "ليس لدى وقت كافى بين الطفل والتنس والموضة، ولكن أكتب عندما تكون هناك فرصة للتحدث أو الكتابة".يذكر أن سيرينا، قد فازت ببطولة التنس المفتوحة عام 2017، بينما كانت حاملًا فى الأسبوع الثامن، وكانت البطولة ال 23 التى حصلت عليها فى بطولات الجراند سلام الكبرى، لتحقق رقما قياسيا جديدا فى عالمها الرياضي.