ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:28 م
هدى الأميرطباعة
اختتمت مساء اليوم، فعاليات الدورة 13 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وينظم الملتقي قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.
من جانبه، ٔأكد الدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر أن الملتقى يشهد دعمًا من المحافظة التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرًا إلى أنه أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسها إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية علي الجهد المبذول لإنجاح الملتقى.
وقال فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق في كلمته، إن الدورة لا تعد استثنائية لكنها ناجحة في ظروف صحية صعبة على العالم، وأن ما تم إنجازه خلالها أفرز لوحات عظيمة الإبداع.
وأعرب عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم وهو الأستاذ الدكتور مصطفى عبد المعطي.
ووجه عبد الوهاب الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التي تقام داخل مصر وخارجها، قائلا إن استمرار الملتقى بهذا النجاح يوجه رسالة إلى العالم تقول أن مصر قوية، كما وجه عبد الوهاب الشكر لجميع الفناين المشاركين وخص شباب الورشة، قائلا إنهم لا يقلون إبداعًا عن الفنانين الأساسيين.
وتم خلال المتلقى توزيع شهادات المشاركة على كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي، كما تم تكريم محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والناقد الكبير والكاتب سيد محمود، باهدائهما درع وشهادة الملتقى.
واختتمت مراسم حفل الختام بتقديم مقطوعات موسيقية لأساتذة بيت العود العربى: مينا جمال، جورج نبيل وفادي رمسيس، تضمنت: «غدا أجمل، بين النخيل، النيل، الطريق إلى شقلاوة لنصير شمة، البنت الشلبية لفيروز، القلب يعشق كل جميل وألف ليلة وليلة لأم كلثوم، لونجا رياض لرياض السنباطي، كل دا كان ليه لمحمد عبد الوهاب والضوء الشارد لياسر عبد الرحمن».
من جانبه، ٔأكد الدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر أن الملتقى يشهد دعمًا من المحافظة التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرًا إلى أنه أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسها إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية علي الجهد المبذول لإنجاح الملتقى.
وقال فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق في كلمته، إن الدورة لا تعد استثنائية لكنها ناجحة في ظروف صحية صعبة على العالم، وأن ما تم إنجازه خلالها أفرز لوحات عظيمة الإبداع.
وأعرب عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم وهو الأستاذ الدكتور مصطفى عبد المعطي.
ووجه عبد الوهاب الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التي تقام داخل مصر وخارجها، قائلا إن استمرار الملتقى بهذا النجاح يوجه رسالة إلى العالم تقول أن مصر قوية، كما وجه عبد الوهاب الشكر لجميع الفناين المشاركين وخص شباب الورشة، قائلا إنهم لا يقلون إبداعًا عن الفنانين الأساسيين.
وتم خلال المتلقى توزيع شهادات المشاركة على كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي، كما تم تكريم محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والناقد الكبير والكاتب سيد محمود، باهدائهما درع وشهادة الملتقى.
واختتمت مراسم حفل الختام بتقديم مقطوعات موسيقية لأساتذة بيت العود العربى: مينا جمال، جورج نبيل وفادي رمسيس، تضمنت: «غدا أجمل، بين النخيل، النيل، الطريق إلى شقلاوة لنصير شمة، البنت الشلبية لفيروز، القلب يعشق كل جميل وألف ليلة وليلة لأم كلثوم، لونجا رياض لرياض السنباطي، كل دا كان ليه لمحمد عبد الوهاب والضوء الشارد لياسر عبد الرحمن».