ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته

اختتمت مساء اليوم، فعاليات الدورة 13 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وينظم الملتقي قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.من جانبه، ٔأكد الدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر أن الملتقى يشهد دعمًا من المحافظة التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرًا إلى أنه أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسها إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية علي الجهد المبذول لإنجاح الملتقى.وقال فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق في كلمته، إن الدورة لا تعد استثنائية لكنها ناجحة في ظروف صحية صعبة على العالم، وأن ما تم إنجازه خلالها أفرز لوحات عظيمة الإبداع.وأعرب عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم وهو الأستاذ الدكتور مصطفى عبد المعطي.ووجه عبد الوهاب الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التي تقام داخل مصر وخارجها، قائلا إن استمرار الملتقى بهذا النجاح يوجه رسالة إلى العالم تقول أن مصر قوية، كما وجه عبد الوهاب الشكر لجميع الفناين المشاركين وخص شباب الورشة، قائلا إنهم لا يقلون إبداعًا عن الفنانين الأساسيين.وتم خلال المتلقى توزيع شهادات المشاركة على كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي، كما تم تكريم محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والناقد الكبير والكاتب سيد محمود، باهدائهما درع وشهادة الملتقى.واختتمت مراسم حفل الختام بتقديم مقطوعات موسيقية لأساتذة بيت العود العربى: مينا جمال، جورج نبيل وفادي رمسيس، تضمنت: «غدا أجمل، بين النخيل، النيل، الطريق إلى شقلاوة لنصير شمة، البنت الشلبية لفيروز، القلب يعشق كل جميل وألف ليلة وليلة لأم كلثوم، لونجا رياض لرياض السنباطي، كل دا كان ليه لمحمد عبد الوهاب والضوء الشارد لياسر عبد الرحمن».