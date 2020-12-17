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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مبعوثة أممية تعلن تشكيل لجنة قانونية للحوار السياسي الليبي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:18 م
الامم المتحدة
الامم المتحدة
محمد عمر
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أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، داعية أعضاء لجنة الحوار إلى البعد عن المحاولات التخريبية، التي تعرقل جهود حل الأزمة.

وقالت ويليامز في رسالة لأعضاء لجنة الحوار إن البعثة الأممية منزعجة من الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي تنشر معلومات مضللة عن الحوار السياسي، وفق موقع "الساعة 24" الليبي.

وأخبرت ويليامز أعضاء لجنة الحوار أن مجلس الأمن يشدد على نجاح العملية السياسية لاستقرار ليبيا وازدهارها.

وأضافت: "نتابع قرار مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره لتوحيد سعر الصرف"، في إشارة إلى قرار المصرف أمس بتوحيد سعر الصرف عند 4.48 دينار للدولار الواحد.

وكشفت ويليامز عن أن اللجنة الاقتصادية التي تشارك فيها مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة لتخفيف معاناة الليبيين.

وقالت ويليامز إنها ناقشت مع لجنة الحوار الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وعقدت ستيفاني وليامز، في وقت سابق اليوم اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الإتصال المرئي لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنفيذ نقاط خارطة الطريق وخاصة آلية إختيار السلطة التنفيذية والتحضيرات اللازمة لإجراء الإنتخابات في موعدها، من ضمنها إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

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