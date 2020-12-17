وزيري: بعثة الحفائر المصرية حققت في سقارة ما لم يحققه الأجانب

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه كانت هناك بعثة فرنسية تعمل لمدة سنوات في منطقة سقارة وتوقفت، وبعد إنهاء البعثة الفرنسية لأعمالها تركت (رديم) للموقع ارتفاعه 12 مترًا.









وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، أن بعثة الحفائر المصرية بمنطقة سقارة بدأت أعمالها في أبريل لعام 2018 وحققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية.









وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "ما بين 40 إلى 50 بعثة أجنبية كانت موجودة في سقارة ولم يكتشفوا مثل ما حققنا خلال عامين".









واستطرد: "خلال أشهر من عمل بعثة الحفائر المصرية بسقارة كان الكشف عن أول مقبرة للدولة الحديثة".



