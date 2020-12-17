«قدامكوا 4 أيام».. الأرصاد تعلن موعد بدء موجة الطقس السيئ الجديدة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد حالة من حالات عدم الاستقرار بدايتها كانت الأحد الماضي ونهايتها الأربعاء، حيث كان الطقس متقلبا ما بين حار وبارد، فضلًا عن الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أنه بداية من اليوم نشهد استقرارًا واضحًا في الأحوال الجوية وهدوء سرعات الرياح، بجانب الشبورة المائية نتيجة الاستقرار في الحالة الجوية.









وأوضح، أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.







