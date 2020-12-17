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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بعد إحيائه أكثر من عزاء.. مقرئ بالمنوفية يصاب بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:13 م
الشيخ أيمن بسيوني
الشيخ أيمن بسيوني
ولاء القاضى
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أعلن الشيخ أيمن بسيوني، أحد أشهر قراء القرآن الكريم بمحافظة المنوفية، عن إصابتة بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد عودته من مدينة الحمام بمحافظة مطروح، والتي أحيا فيها إحدى ليالي العزاء، كما شارك يوم الثلاثاء الماضي في إحياء عزاء آخر في مركز تلا، التابع لمحافظة المنوفية.

وقال "بسيوني" عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلبٍ راضٍ بقضاء الله تعالى وقدره أُعلن ثبوت إصابتي بفيروس كورونا Covid_19، في طريق العودة من عزاء الأمس وسفره الطويل، أصابتني حالة إعياء شديد وتحاملت على نفسي مستعينًا بالله ثم ببعض المسكنات، إلى أن وصلت إلي قسم الطوارئ بمستشفى منوف العام، وبعد عمل الآشعة المقطعية والتحاليل والفحوصات اللازمة تبين إصابتي بالتهاب رئوي نتيجه إصابتي بكورونا".

ولفت إلى أنه على الفور قررت إدارة المستشفى مشكورة دخوله الحجر الصحي بالدور الثالث من ساعته وتاريخه، متوجهًا بالشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة وإلى إدارة المستشفى وأطبائها وأطقم التمريض والعمال على الجهد الجبار المبذول للجميع، بدون أي واسطة أو محسوبية أو أي تقصير مع كل الحالات المحتجزة.

فيما سادت حالة من الحزن بين المتابعين للشيخ أيمن بسيوني، لما يتمتع به من حسن الخلق، وصوته الرائع في تلاوة القرآن الكريم.

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