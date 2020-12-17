«المقاولين» يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال النظافة

يطرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصة لشركات المقاولات المتخصصة، لتنفيذ أعمال النظافة والجمع المنزلي بالحي السكني الأول والثاني والثالث ومنطقة مركز المدينة 1، 2 ومنطقة الصناعات الخفيفة والورش الشباب والوصلة العريضة لطرق الجيش وطريق الجهاز إلي كلية التعليم الصناعي والشوارع الرئيسية الشريانية بمنطقة الصناعات المتوسطة والحي السكني الرابع والحي الخامس ومنطقة ابني بيتك 1،2 وعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.أوضح أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز، نظير سداد 599 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 400 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.أضاف أن جلسة الاستفسارات تعقد الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الأربعاء الموافق 13 يناير المقبل وسيتم إخطار المقبولين فيها بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.