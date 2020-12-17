«التعليم» تعلن إحصائيات امتحان اليوم الثالث التدريبي لأولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، عن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي، وجاءت كالتالي:٩٦٪؜ نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبيالرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالبالرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالبالرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالباللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالباللغة الإنجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالباللغة الألمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالباللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طالباللغة الأسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالباللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالبوأعلن الوزير أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح = ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي عدد الطلاب = ٦٥٣ ألف طالب.