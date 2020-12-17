«التعليم» تعلن إحصائيات امتحان اليوم الثالث التدريبي لأولى ثانوي
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:09 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، عن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي، وجاءت كالتالي:
٩٦٪ نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبي
الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالب
الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالب
الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالب
اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالب
اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالب
اللغة الألمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالب
اللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طالب
اللغة الأسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالب
اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالب
وأعلن الوزير أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح = ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي عدد الطلاب = ٦٥٣ ألف طالب.
٩٦٪ نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبي
الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالب
الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالب
الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالب
اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالب
اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالب
اللغة الألمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالب
اللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طالب
اللغة الأسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالب
اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالب
وأعلن الوزير أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح = ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي عدد الطلاب = ٦٥٣ ألف طالب.