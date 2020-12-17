إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بجمارك القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، برئاسة محمد حميدة، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع استيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات.جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الشركة اليمنية رقم 604 القادمة من سيئون اشتبهت شيماء علي عبدالعزيز، مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من اليمن تحمل كرتونة وشنطة.تم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة مجدى عزت مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.بالعرض على محمد الدمرداش، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبها من أشرف عدلي مأمور التفتيش تحت إشراف عمرو شعبان مدير الحركة فتبين وجود 6.6 كيلو من مخدر الآيس داخل عبوات بلاستيك مغلقة بقفل المصنع مخبأة داخل الكرتونة التى تحملها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 37 لسنة 2020 وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.