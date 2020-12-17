أستاذ بجامعة الأزهر: مهمتنا حماية اللغة العربية من هجمات «اللهجات العامية»

أكد الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف، أن هناك تحديات تواجه اللغة العربية منها شيوع اللهجات العامية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وواجهات المحال، وغلبة اللغات الأجنبية على العربية في كثير من المدارس والجامعات دون الاهتمام باللغة الأم.وشدد «مهنا» في كلمته برواق التصوف - على ضرورة المشاركة باللغة العربية في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، والوقوف كرجل واحد في الحفاظ عليها في المؤسسات الإعلامية والتعليمية وكافة جوانب الحياة اليومية وعدم انحسارها في المؤتمرات والمحاضرات، فهي الوعاء الحضاري لكل العلوم والمعبرة عن الهوية العربية والإسلامية.