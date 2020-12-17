رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسمم 5 من أسرة واحدة في السنطة بالغربية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:48 م
تسمم أسرة
تسمم أسرة
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جبر
طباعة
أصيب 5 من أسرة واحدة اليوم بنزلة معوية واشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل منزلهم بمدينة السنطة في محافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي بوصول 5 من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة ادعاء نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.

وتبين من المعاينة الأولية وصول علي عبدالوهاب الفخراني ٤٣ سنة وعزة الحسيني عبد الله ٤٠ سنة ومحمد علي الفخراني ١٨سنة وندى علي الفخراني ١٦سنة وأحمد علي الفخراني ١٤سنة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم عمل الإسعافات الأولية وحجزهم بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

«الصحة»: 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

«الصحة»: 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

شركة ونقابة عمالية في أمريكا تطالبان برسوم على شركة هندية

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

ياسمين الخطيب: المهرجانات فن شعبي يعبر عن أحلام المصريين

ياسمين الخطيب: «كان نفسي أعيش في زمن الستينيات»

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك

ياسمين الخطيب: جدي هو مؤسس أكبر مطبعة في الشرق الأوسط