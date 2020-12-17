تسمم 5 من أسرة واحدة في السنطة بالغربية

أصيب 5 من أسرة واحدة اليوم بنزلة معوية واشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل منزلهم بمدينة السنطة في محافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي بوصول 5 من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة ادعاء نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.وتبين من المعاينة الأولية وصول علي عبدالوهاب الفخراني ٤٣ سنة وعزة الحسيني عبد الله ٤٠ سنة ومحمد علي الفخراني ١٨سنة وندى علي الفخراني ١٦سنة وأحمد علي الفخراني ١٤سنة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتم عمل الإسعافات الأولية وحجزهم بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.