ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، خلال ندوتها التي استضافتها "الدستور" اليوم الخميس: "أنا أكتر واحدة بيتقال ليها روحي على المطبخ بسبب تشجيعي لنادي الزمالك".وأضافت الخطيب خلال ندوتها: "هناك قاعدة لدى الكثيرين بأن السيدات ليس لهن في التشجيع لكرة القدم أو في قيادة السيارات، ولكنهم لن يعرفوا أن السيدات لو توقفن عن القيادة فربما تتوقف الحياة، لأن السيدات هن من يذهبن بالأولاد إلى المدرسة وللدكتور والسوبرماركت، هن من يحملن على عاتقهن إكمال مسيرة البيت".وتابعت: " كتبت ذات مرة على صفحتي الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" أنه ليست هناك أي إهانة من مقولة "يلا ع المطبخ" ومن يكتبون فلديهم أمهاتهم يدخلون المطبخ، وللعلم فإن معظم الشيفات ليسوا سيدات وإنما رجال.