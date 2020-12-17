35 وفاة و1419 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و32 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1419 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 115 ألفًا و966 حالة.