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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1960 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بكورونا في لبنان
بكورونا في لبنان
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 152 ألفا و893 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1248 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14044 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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