رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصناعة اللبناني: نأمل تشكيل الحكومة الجديدة سريعا لمعالجة الأزمات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:19 م
عماد حب الله
عماد حب الله
أ ش أ
طباعة
أعرب وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عماد حب الله، عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن لبنان لا يمتلك رفاهية إضاعة المزيد من الوقت، وأن معالجة الأزمات التي تشهدها البلاد تتطلب حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات دون أي عوائق.

وأشار وزير الصناعة اللبناني – في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر (قمة استراتيجيات الطاقة للعام 2020 ) بنقابة المهندسين ببيروت – إلى أن الحكومة اللبنانية المقبلة يجب أن تتصدي للفساد، وأن تعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني، مؤكدا أن الحكومة القائمة حاليا لن توقف دعم أسعار السلع الرئيسية والاستراتيجية (المحروقات والخبز والدواء والأغذية الأساسية) ولكنها ستعمل على توجيه الدعم للفئات المستحقة له.

وقال "سنوجه الدعم للأشخاص الذين يستحقونه، سنوجه الدعم للمنتجين لنقلل الضغط على العملة الصعبة. تلك الجهود ستجعلنا أمام استيراد أقل وتصدير أكبر، وعلينا أن نعرف أن كل دولار يُنفق على المواد الخام الصناعية يخفض من فاتورة استيراد المنتجات، وخاصة الأساسية بقيمة 4 دولارات".

وأضاف "والأهم من ذلك أن هذه السياسة تخلق عشرات الالاف من الوظائف، نحن وشعبنا بحاجة إليها، وبشكل عام تقلل اعتمادنا على العملات الأجنبية"، مشيرا إلى أن أي قرار سيُتخذ في مسألة الدعم، يجب أن يستند إلى دراسات حول سعر الصرف والأسعار والتأثير الاجتماعي والقوة الشرائية.

واعتبر أن أهم المجالات التي يجب أن تكون ضمن أولويات عمل الحكومة اللبنانية الجديدة، هي السياسات الاقتصادية والنقدية، والمضي قدما نحو تأسيس اقتصاد منتج من خلال بناء القطاعات الصناعية والزراعية، مع تعزيز وضع قطاع السياحة من دون تجاهل القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل لبنان.

وشدد على أن لبنان بحاجة إلى أن يصبح "أكثر انتاجية" والعمل على أن يكتفي ذاتيا على المستويين الصناعي والزراعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستغرق قدرا من الوقت، غير أنه يتطلب المضي فيه قدما بشكل أسرع لوضع السياسات والقوانين والمراسيم الجاذبة للاستثمارات.

ولفت إلى أن البنى التحتية لشبكة الكهرباء الحالية في لبنان، ليست مناسبة لدعم النمو الصناعي المطلوب، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات طاقة صارمة لتعزيز توافر الطاقة الكهربائية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

حقيقة زواج محمد حسين يعقوب 22 مرة آخرها فتاة تصغره بـ40 عامًا

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

الصور

image description

مسيرة طلابية حاشدة بجامعة أسيوط تحت شعار «لا مستحيل» (صور)

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الرياض (صور)

image description

ضبط مخالفات متنوعة في حملة لرفع الإشغالات بدمياط

image description

جامعة أسيوط تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية لذوي الإعاقة

image description

رواد الأعمال يزورون مدينة الأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

خاص.. مصطفى مراد فهمى الأقرب لرئاسة الجبلاية

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

خاص.. خطاب إقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة مؤقتة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

شركة ونقابة عمالية في أمريكا تطالبان برسوم على شركة هندية

العثور على «كنز ثمين» يتعلق بـ«مارادونا»

جرس «بيج بن» يخرج عن صمته احتفاء بالبريكست ورأس السنة

أيام زمان

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

ياسمين الخطيب: أنا أكتر واحدة بيتقال لها «على المطبخ» بسبب الزمالك

ياسمين الخطيب: جدي هو مؤسس أكبر مطبعة في الشرق الأوسط

ياسمين الخطيب: برنامجي الجديد اجتماعي.. وليس نسويا

ياسمين الخطيب: لا وجود لما يسمى بـ«الداعية الإسلامي».. والبعض يقدسون الشيوخ