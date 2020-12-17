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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الكندية يتطلع للتعاون مع إدارة بايدن

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:17 م
وزير الخارجية الكندي
وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين
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أعرب وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين اليوم الخميس، عن تطلعه للتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ورغبته في زيارة واشنطن أوائل العام الجديد، والاجتماع مع نظيره الأمريكي المقبل في الإدارة الجديدة، أنتوني بلينكن.

وقال وزير الخارجية الكندي- في تصريحات صحفية- إن الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس كمالا هاريس، ووزير الخارجيّة أنتوني بلينكن يعرفون كندا عن كثب، مقرا بما يحذر منه عدد من الخبراء من أن إدارة الرئيس بايدن لن تكون أقل تشددا من إدارة الرئيس ترامب في ما يتعلق بإجراءات الحماية.

وكانت الحكومة الكندية الليبرالية برئاسة جستن ترودو، قد رحبت بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، أهم شريك اقتصادي لكندا.

وكان الرئيس ترامب قد فرض إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل التجاري بين دول أميركا الشمالية الثلاث، كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

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